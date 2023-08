Noi interdicții pentru fumătorii din UE. Urmează mașina personală Ingrijirea medicala a fumatorilor și a fumatorilor pasivi, precum și a celor cu afecțiuni cauzate de consumul de alcool este mai scumpa decat veniturile caștigate de stat prin impozitarea tutunului și alcoolului. Acesta ar putea fi un motiv suficient pentru a fi luat in considerare in schimbarea legislației privind limitarea zonelor unde fumatul este permis, inclusiv in mașinile proprietate personala. O alta masura anti-tutun: din noiembrie, vor intra in vigoare norme noi privind produsele din tutun incalzit aromatizate. Ingrijirea medicala mai scumpa decat incasarile Un nou raport al Observatorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

