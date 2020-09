Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat marti, legat de inregistrarea cu Nicusor Dan, ca intr-un caz similar nepotul sau a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru promisiune de trafic de influenta.

- Nicusor Dan a declarat, referitor la acuzatiile potrivit carora l-a ajutat pe controversatul om de afaceri MIhai Mitrache poreclit „Caine”, ca atat el, cat si Asociatia Salvati Bucurestiul nu au investigat niciodata cine erau oamenii care veneau sa le ceara ajutorul, pentru ca nu acesta era obiectul…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PMP, a afirmat marti ca nepotul sau a facut trei ani de inchisoare pentru o inregistrare de tipul celei care circula in spatiul public in cazul lui Nicusor Dan, sustinut de alianta USR PLUS si PNL pentru Primaria Bucuresti.…

- "Nu am facut investigatii referitor la cine a venit sa ne ceara ajutorul. Ne-am uitat doar daca au dreptate, iar cand au avut am reusit sa-i ajutam. Se spune ca acea cladire era ilegala, dar avea autorizatie de la primarie din 2013. Orice autorizatie de constructie constituie drept de proprietate.…

- Dana Budeanu a publicat, luni, o inregistrare audio, pe stiripesurse.ro, in care se aude cum candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, incearca sa intervina pentur luarea unor masuri legale impotriva omului de afaceri Mihai Mitrache in relatia cu Primaria Sectorului 4.

- Avocata Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justitiei, reactioneaza la inregistrarea audio in care Nicusor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri. In inregistrare se poate auzi cum Nicușor Dan iși folosește influența pentru a ajuta niște oameni de…

- Florin Parvu zis Chinezu, mare amator de jocuri de noroc, acte de evaziune și trafic de influența, este reprezentantul Consiliului in negocierile cu autoritațile statului, informeaza Național.roInființat in anul 1992 drept confederație patronala la nivel național, Consiliul National al Intreprinderilor…

- Liderul PNL Sector 6, Ciprian Ciucu, l-a identificat pe politistul care a gestionat situatia din trafic astfel incat conferinta lui Nicusor Dan sa poata fi bruiata de claxoanele a mai multor camioane ale Primariei Sectorului 5. Mai precis, politistul mentionat de Ciucu ar fi fost inculpat pentru luare…