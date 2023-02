Peste 60 de tari, printre care SUA si China, au indemnat joi la reglementarea dezvoltarii si utilizarii Inteligentei Artificiale (IA) in domeniul militar, aducand in atentie riscurile unor „consecinte nedorite”, transmite AFP. „Exista ingrijorari in lumea intreaga in ceea ce priveste utilizarea IA in domeniul militar si potentiala lipsa de fiabilitate a sistemelor de IA”, subliniaza un apel la actiune publica, la finalul primei conferinte pe acest subiect care se desfasoara la Haga, in Olanda. Textul se refera de asemenea la preocupari legate de „problema implicarii umane”, precum si la „lipsa…