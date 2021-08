Stiri pe aceeasi tema

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a…

- Social democratii ii cer explicații lui Klaus Iohannis in scandalul privind condamnarea lui Florin Cițu in SUA "PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut...

- ”PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Vasile Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. Aceasta clarificare in fata opiniei publice este absolut necesara, avand in vedere…

- Informatii despre arestarea lui Florin Citu, in prezent premierul Romaniei, dupa ce a fost surprins sub influenta alcoolului la volan in urma cu 20 de ani au fost gasite in presa locala din Statele Unite, informeaza StiriSuceava.net.

- Mai poate fi Florin Cițu prim-ministru, dupa condamnarea și inchiderea sa, in SUA? Mai poate fi Florin Cițu prim-ministru, dupa condamnarea și inchiderea sa, in SUA? O informație cu potențial de „lebada neagra” in competiția din PNL a aparut in cursul zilei de miercuri: premierul Cițu a fost condamnat…

- Elena Cristian, redactor-șef DCBusiness, a dezvaluit, pentru DCNews.ro, adevaratele motive pentru revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Ea susține ca vorbim despre un conflict vechi intre premierul Florin Cițu și ministrul Alexandru Nazare: ”A inceput la cateva zile de la…

- PSD pregatește o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea, care va fi gata pe 14 iunie, va fi supusa dezbaterii și se va incadra pana la finalul sesiunii parlamentare. Sorin Grindeanu a anunțat principalele teme ale moțiunii de cenzura pregatite de sociali-democrați impotriva guvernului…

- „Pe surse se vorbește despre faptul ca din granturile, care vin de la UE, adica mocaciunea de miliarde, nu mai puțin de 3 pana la 4 miliarde se vor duce in zona Clujului. Nu cumva dl Cițu iși platește susținerea organizației puternice de la Cluj prin banii aștia?, intreaba Laurențiu Botin.„Intr-adevar,…