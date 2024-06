Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei inculpati din dosarul crimei de la Padina au fost trimisi, vineri, in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita. Potrivit unui comunicat al Parchetului, doi dintre inculpati au fost deferiti justitiei sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor, tulburarea…

- Cum s-a intamplat tragediaIn noaptea dintre 10-11 februarie 2024, in timpul unei petreceri private desfașurate intr-un hotel din zona Padina, comuna Moroeni, județul Dambovița, a avut loc un conflict spontan care s-a soldat cu moartea unei persoane. Incidentul a fost intens mediatizat, iar pe 28 iunie…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița a decis a decis trimiterea in judecata pentru omor a fiilor vrajitoarei Sidonia, in cazul tragic al barbatului ucis la petrecerea de la Padina."In legatura cu cauza larg mediatizata, inregistrata in evidențele acestei unitați de parchet, avand ca obiect…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița anunța ca procurorii au emis vineri, 28 iunie 2024, rechizitoriul in cazul crimei de la Padina, in care un targoviștean a fost macelarit la o petrecere de frații Fabian, fiii vrajitoarei Sidonia.

- Fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați din arestul preventiv și plasați in arest la domiciliu. Frații Marin sunt suspectați ca ar fi autorii crimei din Padina, unde Sorin Anghel a fost ucis. Avand in vedere gravitatea presupuselor fapte, vestea ca frații Marin au fost plasați in arest la domiciliu…

- Ieri, fiii vrajitoarei Sidonia au fost eliberați, dupa ce au fost in arest preventiv de la jumatatea lunii februarie. In toata aceasta perioada, familia a tot sperat ca membrii clanului Fabian se vor putea intoarce acasa. Au fost primiți cu „rauri” de șampanie, iar apropiații sunt de parere ca, in sfarșit,…

- Ieri a fost o zi importanta pentru fiii vrajitoarei Sidonia. Cei trei sunt suspecți in cazul crimei de la Padina, iar in urma cu o zi au fost eliberați. Au fost așteptați de familie acasa, dar și de Ciprian Pian, de altfel, un apropiat al clanului Fabian. Au starnit o mulțime de reacții cu imaginile…

- Decizie a judecatorilor din Ploiești. S-a intamplat la aproape trei luni de la cazul zguduitor al crimei de la Padina. Cei trei interlopi suspectati ca au ucis un barbat la un hotel din Padina, scosi din arest preventiv si plasati in arest la domiciliu. Cei trei suspecți, plasați in arest la domiciliu…