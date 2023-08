Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul din Mangalia, unde o fata a fost gasita moarta, duminica dimineața, intr-un parc, de un barbat care mergea la pescuit. Polițiștii au transmis ca victima are 18 ani și nu 12 cum se banuia inițial și precizeaza ca suspectul pentru crima are, de asemenea, 18 ani.

- Tatal fetei de 16 ani care a murit din cauza drogurilor va fi audiat de procurori. O ancheta interna are loc și la Inspectoratul Școlar Neamț in legatura cu concursul pentru care fata venise la Piatra Neamț și care ar fi urmat sa aiba loc la un liceu din oraș.

- Shara a murit sfașietor, la varsta de doar 16 ani, dupa ce a plecat in Piatra Neamț la un concurs organizat intr-un liceu. Chiar inainte de concurs, adolescenta s-a intalnit cu un tanar in varsta de 19 ani, iar ea a acceptat sa consume un drog, apoi s-a stins din viața in timpul unui moment intim. Acum,…

- O familie din București este devastata de durere, asta dupa ce fiica lor in varsta de 16 ani a fost gasita fara suflare in casa unui tanar din Piatra Neamț. Adolescenta a plecat in Piatra Neamț la un concurs organizat intr-un liceu, iar chiar inainte de concurs, aceasta s-a intalnit cu tanarul in varsta…

- O tanara in varsta de 25 de ani a fost gasita moarta intr-o camera dintr-un hotel central din Timisoara. Politistii au deschis dosar, conform procedurilor, pentru ucidere din culpa si ancheteaza cazul, potrivit News.ro.

- O tanara a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Constanța. Cazul tragic a ajuns și in atenția poliției. S-a aflat ca femeia gasita fara viața avea doar 33 de ani. Din pacate, personalul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic decat sa declare decesul acesteia. Cumplita descoperire…

- O fetița de patru ani a fost gasita moarta in Tulcea. In urma cu doar o zi, micuța a fost dat disparuta de mama ei și a anunțat poliția la 112. In cele din urma, fiica ei a fost gasita fara viața. Ultima data cand a fost vazuta de mama ei, fetița era in curtea casei.