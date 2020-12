Noi informații despre vaccinarea anti-COVID în România: Cum va decurge procesul Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca țara noastra va primi 10.000 de doze de vaccin anti-Covid-10 in perioada dintre Craciun și anul nou. El a spus ca aceasta tranșa va fi direcționata catre spitalele de boli infecțioase, iar pentru vaccinarea populației vor fi organizate centre mari la Romexpo, sau chiar Arena Naționala. „In perioada dintre Craciun și Revelion va veni o prima tranșa „simbolica” de 10.000 de doze, asta insemnand vaccinare și rapel pentru 5.000 de persoane, pe care le vom dirija catre secțiile de boli infecțioase”, a spus Tataru, la Digi24. El a anunțat cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Digi24 ca la Romexpo și Arena Naționala ar urma sa fie centrele mari de vaccinare anti-COVID din București, cu 50 de cabinete. „In București vor fi 32 de centre de vaccinare. La inceput ne gandim la varianta unor centre de vaccinare…

- In perioada dintre Craciun și anul nou, Romania va primi 10.000 de doze de vaccin anti-COVID. Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a declarat astazi ca primele doze de vaccin anti-COVID care vor sosi in tara vor fi trimise catre sectiile de boli infectioase pentru imunizarea personalului medical.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID care vor sosi in tara vor fi trimise catre sectiile de boli infectioase pentru imunizarea personalului medical, informeaza Agerpres.Nelu Tataru spune ca pe 21 decembrie se preconizeaza emiterea avizului pentru…

- Romania va primi 10.000 de doze de vaccin anti-COVID in perioada dintre Craciun și anul nou. Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri la Digi24 ca aceasta tranșa va fi direcțonata catre spitalele de boli infecțioase, iar pentru vaccinarea populației vor fi organizate centre…

- Vasile Gheorghița, președintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, a anunțat marți, ca primele doze de vaccin anti-Covid vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion. Potrivit lui Gheorghița, este vorba de 10.000 de vaccinuri care reprezinta o „tranșa simbolica”.…

- Nelu Tataru declara ca, din fiecare tranșa de vaccinuri livrata Uniunii Europene, Romania va primi aproximativ 4,6% din producția lunara. Vaccinul este singura șansa pentru limitarea și eradicarea pandemiei, a declarat Nelu Tataru intr-o emisiune televizata. „Trebuie sa ințelegem! Vaccinul nu este obligatoriu,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca depinde de fiecare dintre noi ce se va intampla de sarbatori, pentru ca singura soluție de a limita raspandirea infecțiilor cu Covid-19 este respectarea masurilor de protecție și respectarea regulilor impuse. Intrebat ce se va intampla de Craciun și Revelion,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…