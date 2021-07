Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in aceasta dimineața pe un drum din Bacau! Șapte persoane și-au pierdut viața in urma accidentului rutier produs, dupa ce un microbuz, in care se aflau mai mulți de oameni, s-a izbit frontal de un alt autoturism. Din nefericire, printre decesele inregistrate, se regasesc și doi copii…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,03 (ieri 0,03); -persoane internate la ATI: 2 (ieri 2); -persoane internate in spital: 26 (ieri 38); -persoane…

- Dupa ce in urma cu mai multe zile Benone Sinulescu a ajuns la spital in stare grava, acum avem noi vești desprea starea sa de sanatate. Cum se simte in aceste momente cunoscutul interpret de muzica populara.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate doua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 577 teste efectuate (din care 377 teste rapide). Cele doua cazuri noi sunt din Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- Pana astazi, 34.219 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 11.07.2021 (10:00) – 12.07.2021 (10:00) au fost raportate 2 decese (2 barbați), a unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din Bacau și…

- Acceseaza pagina Realitatea.NET Coronavirus pentru informații LIVE.In intervalul 11.07.2021 (10:00) – 12.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 2 decese (2 barbați), a unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din Bacau și Satu Mare.Decesele au fost inregistrate la…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,35 (ieri 0,39); -persoane internate la ATI: 16 (ieri 16); -persoane internate in spital: 134 (ieri 130); -persoane…

- Starea de urgenta in vigoare in Portugalia din noiembrie pentru a frana pandemia de COVID-19 se va incheia vineri datorita imbunatatirii situatiei sanitare, a anuntat marti seful statului lusitan, Marcelo Rebelo de Sousa, citat de AFP și agerpres.ro.