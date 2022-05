Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Vladimir Putin a devenit o sursa de speculații. O sursa anonima de la Kremlin susține ca liderul rus va trece printr-o operatie de cancer. De asemenea, aceeași sursa susține ca pe perioada recuperarii, Vladimir Putin va preda temporar puterea sefului sau de spionaj. Alte speculatii…

- In cazul președintele Rusiei, care, in 24 februarie, a ordonat startul unui razboi in Ucraina, au existat in ultima perioada suspiciuni ca s-ar confrunta cu probleme importante de sanatate, iar ultima apariția nu a facut decat sa le intareasca. Americanii de la New York Post au remarcat ca Vladimir…

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie.

- Bill Browder, un investitor exilat de regimul Putin, a calculat cat au furat președintele Rusiei și oligarhii sai de la poporul rus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un fost spion rus face dezvaluiri șocante vizavi de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Fostul coleg al liderului de la Kremlin a marturisit ca șeful statului rus ar fi fost declarat inapt pentru contra-spionaj de Institutul Andropov din Moscova. Ce a declarat Serghei Jirnov. „Instructorii l-au declarat…

- Audiat intr-o comisie a Congresului Statelor Unite, general-locotenentul Scott Berrier, seful Agentiei de Informatii pentru Aparare, a precizat ca estimarea trebuie privita cu prudenta, deoarece a fost facuta pe baza mai multor surse.In 2 martie, Ministerul Apararii rus a comunicat un bilant de 498…

- Un fost ofițer de informații militare care lucreaza acum la Pentagon a declarat ca analiștii l-au studiat pe Putin. Conform acestuia, analiștii cred ca liderul de la Kremlin este grav bolnav. Sursa neidentificata spune ca președintele Rusiei are cancer intestinal in faza terminala. Vladimir Putin „pe…

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…