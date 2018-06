Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii francezi au dezvaluit ca Anthony Bourdain s-a spanzurat in baia holteului in care era cazat. El și-a luat viața cu o curea de la un halat de baie. Cunoscutul bucatar se afla in Kayserberg (Franța) pentru a filma un nou episod din show-ul sau culinar de pe CNN, ”Pars Unknown”, scrie Daily…

- Celebrul chef Anthony Bourdain, devenit celebru pentru emisiunile sale de televiziune a murit. Bourdain avea 61 de ani. CNN a confirmat moartea lui Bourdain vineri si a anuntat ca acesta s a sinucis. Bourdain a filmat si in Romania un episod, informeaza Antena3.ro. . "Cu uriasa tristete putem confirma…

- "Cu mafre tristete confirmam moartea prietenului si colegului nostru Anthony Bourdain. Dragostea lui pentru aventura, noi prieteni, mancare si bautura si povestile remarcabile despre lume l-au facut un povestitot unic. Talentele lui nu au incetat sa ne uimeasca si ii vom simti lipsa foarte mult.…

- Celebrul bucatar Anthony Bourdain, un povestitor și scriitor talentat devenit celebru pentru emisiunile sale de televiziune a murit. Bourdain avea 61 de ani. CNN a confirmat moartea lui Bourdain vineri și a anunțat ca acesta s-a sinucis. Bourdain a filmat și in Romania un episod. „Cu uriaș tristețe…

- Anthony Bourdain a murit. Bucatarul celebritatilor, cunoscuta vedeta de televiziune Anthony Bourdain, a murit. Anthony Bourdain a fost gasit fara suflare, cu putin timp în urma, în camera unui hotel din Franta, unde filma pentru o emisiune TV.

- Procurorii vor avea interdictie de a difuza informatii cu privire la persoanele care se afla in cursul urmaririi penale și de a se referi la acestea ca și cum ar fi condamnate, reiese dintr-un amendament la Codul de procedura penala aprobat joi de Comisia pentru legile Justitiei.”In cursul ...

- Ion Staiculescu, pilot al Armatei Romane, a fost gasit mort in camera de hotel. Procurorii au deschis, in acest caz, dosar de moarte suspecta. Pilotul a condus de multe ori aeronavele cu care se deplasau deputații. Tocmai de aceea i se spusese și ”Pilotul deputaților”. O pierdere uriasa pentru Fortele…

- In 27 martie s-au implinit 10 ani de la moartea lui George Pruteanu, care s-a facut remarcat prin indarjirea cu care a militat pentru folosirea corecta a limbii romane. Din pasiunea pentru limba romana a lui Pruteanu s-a nascut si Legea 500 din 12 noiembrie 2004, cunoscuta si ca „legea Pruteanu”.