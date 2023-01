Stiri pe aceeasi tema

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va avea loc la 6 mai Westminster Abbey. Palatul Buckingham intentioneaza sa faca din acest eveniment istoric un moment de sarbatoare. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca se va reuni familia regala.

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a aparat sambata in mesajul de Anul Nou deciziile bugetare „dificile, dar corecte” luate in fata cresterii preturilor si a spus ca mizeaza pe incoronarea lui Charles al III-lea pentru a-i uni pe britanici in 2023.

- Administrația Palatului Buckingham anunța ca piesa centrala a bijuteriilor monarhiei britanice, „Coroana Sf. Edward”, a parasit Turnul Londrei, unde este de obicei expusa publicului, pentru a fi modificata pentru incoronarea regelui Charles al III-lea. Ceremonia de incorodane va avea loc in 6 mai, relateaza…

- Guvernul britanic a anuntat o zi de sarbatoare legala pentru a marca incoronarea regelui Charles al III-lea, in luna mai, la opt luni dupa decesul reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. Ziua va fi luni, 8 mai, la doua zile dupa ceremonia de la Westminster Abbey, a indicat Downing Street intr-un comunicat.…

- Rishi Sunak va deveni oficial primul ministru al Marii Britanii, marți, cand se va intalni cu regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham. El va ține apoi un discurs la sediul din Downing Street nr. 10, unde ii va succeda lui Liz Truss, premierul britanic demisionar. Dupa victoria sa in Partidul…

- Rishi Sunak este primul prim-ministru britanic de origine indiana. Totodata acesta este si putred de bogat. Pentru prima data in istorie, locatarii din Downing Street 10 sunt mai bogați decat cei de la Palatul Buckingham.