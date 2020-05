Noi informații despre evoluția coronavirusului: Câte persoane s-au îmbolnăvit într-o zi CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Viorica Dumbraveanu a declarat ca astazi au fost prelevate 874 de probe de la persoane cu simptome de coronavirus, iar in urma procesarii lor s-au confirmat 123 de cazuri de imbolnavire. © AFP 2020 / Miguel MedinaDodon spune ca pericolul COVID-19 va persista un an: Ce restricții vor mai fi ridicate Numarul total al persoanelor infectate a ajuns astfel la 4728, dar cazuri active sunt in prezent doar 2752. De la declanșarea epidemiei 1826 de pacienți s-au vindecat, iar 150 au decedat. In ultimele 24 de ore 89 de persoane care au invins coronavirusul au fost… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

