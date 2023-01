Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat SMURD Moeciu și soția lui au fost gasiți morți in casa, la Bran. Cei doi erau proaspat casatoriți. Dubla crima in satul Șimon, comuna Bran. Un barbat și soția lui au fost gasiți morți in casa. Suspect de comiterea crimei este o ruda a celor doi. Mai exact, un var al pompierului, iar […] Source

- Nicu si Alexandra, sot si sotie, au fost ucisi in propria casa, in localitatea Simon, Bran. Nicu, 38 de ani, era angajat la statia SMURD din Moieciu si ar fi trebuit sa se prezinte la serviciu in aceasta dimineata. Un coleg de-al sau, in momentul in care a vazut ca acesta nu mai ajunge, l-a sunat pe…

- Barbatul din Braila a fost reținut de polițiști pentru ca, in urma verificarilor, s-a descoperit ca pe numele sau fusese emis un mandat de executare a unei pedepse de 2 ani și 4 luni de inchisoare.

- Fiul unor miliardari din Canada, uciși in urma cu 5 ani, a triplat recompensa pe care o ofera pentru informații despre dubla crima nerezolvata, pe fondul frustrarii provocate de stagnarea anchetei și a certurilor din familie, scrie The Guardian.

- Soarta cruda pentru doi tineri indragostiți! Un adolescent de 18 ani și o fata de 16 ani, din județul Teleorman, au sfarșit intr-un mod cumplit, in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Cei doi tineri au fost omorați cu sange rece in propria casa, de catre un barbat de 24 de ani, iar apoi, cadavrele le-au…

- Crima șocanta in județul Teleorman. Doi tineri, care erau iubiți, au fost uciși in propria locuința. Cadavrele celor doi au fost descoperite intr-o casa parasita, la zeci de kilometri distanța. Polițiștii au reținut deja principalul suspect.

- O dubla crima petrecuta in Turnu Magurele zdruncina din nou Romania. In cursul zilei de ieri, un apel la 112 anunța dispariția a doi tineri, in varsta de 18, respectiv, 16 ani. Cel care a alertat autoritațile a fost fratele baiatului disparut, care a menționat ca ruda sa a disparut fulgerator de acasa…