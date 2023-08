Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza AFP. In virtutea acestui…

- Cele doua avioane Embraer Legacy 600, dintre care unul il avea la bord pe Evgheni Prigojin, au decolat miercuri de pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova, catre Sankt Petersburg, și se aflau deasupra regiunii ruse Tver, cand unul dintre avioane a inceput sa piarda altitudine și s-a prabușit, scrie publicația…

- Un avion care ii aparținea lui Evgheni Prigojin s-a prabușit in regiunea rusa Tver. Potrivit Agenției Federala de Transport Aerian din Rusia, șefului mercenarilor Wagner s-ar fi aflat la bordul aeronavei. Serviciile de urgența rusești confirma ca un avion s-a prabușit in regiunea Tver, intr-un zbor…

- Presa internaționala relateaza ca un avion, in legatura cu care se afirma ca transporta pe Evgheni Prigojin, ale carui grupare Wagner ar fi organizat o tentativa de lovitura de stat nereușita impotriva președintelui Vladimir Putin in luna iunie, a suferit un accident in timpul unui zbor de la Moscova…

- Un avion despre care se spune ca il transporta pe comandantul razboiului Evgheni Prigojin, al carui grup Wagner a lansat o lovitura de stat eșuata impotriva președintelui Vladimir Putin in luna iunie a acestui an, s-a prabușit intr-un zbor de la Moscova la Sankt Petersburg, potrivit oficialilor ruși.…

- Un avion privat despre care se crede ca il transporta pe seful Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabusit in Rusia, anunta publicatiile internationale. Ministerul rus al Situatiilor de Urgenta, citat de publicatia rusa Baza: Avionul in care se afla Evgheni Prigojin zbura de la Moscova la Sankt Petersburg.…

- „Din cate sunt informat, luptatorii sunt in taberele lor. In ceea ce-l privește pe Prigojin, el se afla in Sankt Petersburg. Nu se afla pe teritoriul Belarusului”, a spus Lukașenko.„Unde se afla in aceasta dimineața? Poate ca s-a dus la Moscova de dimineața”, a adaugat el.Despre posibilele locații ale…

- Oficialii serviciilor de informații americane au reușit sa adune date detaliate ale planurilor lui Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, pentru rebeliunea din weekend. Știau inclusiv cum planuia Wagner sa avanseze spre Moscova, au declarat pentru CNN surse care cunosc situația.