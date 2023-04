Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut vineri pe retelele sociale, alarmand Pentagonul si agravand o situatie care pare sa fi prins administratia Biden cu garda jos, relateaza The New York Times. Amploarea scurgerii de informatii – analistii spun ca este posibil sa fi fost obtinute peste 100 de documente – impreuna cu sensibilitatea documentelor in sine ar putea fi extrem de daunatoare, au declarat oficialii americani, transmite news.ro . Un oficial de rang inalt din cadrul…