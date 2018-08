Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piața Victoriei la Mitingul Diasporei, dupa cateva ore de protest avand loc și primele incidente. Manifestanții au incercat sa rupa cordonul din fața sediului Guvernului, moment in care forțele de ordine au folosit gaze ...

- Pentru a elibera bulevardul Aviatorilor (zona din fața Guvernului), jandarmii au folosit gaze lacrimogene, mare parte din protestatarii prezenți in Piața Victoriei fiind afectați de aceste sprayuri, transmite Mediafax.Șapte protestatari, prezenți in Piața Victoriei, au avut nevoie de intervenția…

