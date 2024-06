Noi incidente electorale. Sute de amenzi și dosare penale deschise Amenzi și dosare penale Conform Ministerului de Interne , pana la ora 20:00, au fost deschise 294 de dosare penale cu privire la posibile infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate 361 de sancțiuni contravenționale: 186 de amenzi de peste 200 de mii de lei și 175 de avertismente. Polițiștii din județul Calarași efectueaza cercetari dupa ce 3 persoane s-au prezentat la secția de votare și au constatat ca pe numele lor existau cereri pentru a vota prin intermediul urnei speciale. In Județul Prahova, doi cetațeni germani au solicitat sa voteze atat pentru administrația publica locala, cat și pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

