Noi începuturi: Principalele elemente cu care Polonia dorește să „derusifice” economia Polonia va actiona pentru a-si ”derusifica” economia, a promis vineri premierul Mateusz Morawiecki, care a precizat ca tara sa va construi noi gazoducte pentru a anula dependenta energetica de Rusia, informeaza Reuters. Printre elementele principale ale inceputului derusificarii economiei poloneze se mai numara și fermierii. Mai precis, seful executivului polonez a afirmat ca fermierii vor primi subventii care sa compenseze cresterea preturilor fertilizatorilor, astfel incat pretul produselor agricole si al alimentelor sa nu creasca. Morawiecki a spus ca asteapta o decizie a Comisiei Europene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…

- Majoritatea victimelor s-au inregistrat in explozii cauzate de artileria grea si de sisteme lansatoare de rachete si in lovituri aeriene, potrivit OHCHR.Bilantul real este cu siguranta mai ridicat intrucat OHCHR, care dispune de o vasta retea de monitorizare in Ucraina, nu a putut verifica situatia…

- ''Dupa debutul operatiunii militare ruse (24 februarie), fortele navale ucrainene au instalat bariere de mine in largul porturilor Odesa, Otceakov, Cernomorsk si Iujnii'', a declarat serviciul de securitate rus (FSB) intr-un comunicat, afirmand ca este vorba despre mine ''perimate'', fabricate in prima…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. „Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile“, a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon. In acelasi timp,…

- ''Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile'', a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon.In acelasi timp, moralul trupelor ruse din unele zone ale frontului este tot mai scazut.Fortele ruse iau in considerare aducerea de intariri si provizii…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Ucraina inca are tehnologie nucleara sovietica si Rusia nu poate rata sa raspunda la acest pericol, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In discursul sau preinregistrat, difuzat in cadrul Conferintei privind Dezarmarea ce are loc la Geneva, Lavrov a spus ca Moscova…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…