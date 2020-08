Noi incendii, prăpăd în California Mii de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, in timp ce furtunile amplifica riscul de izbucnire a unor noi focare. De mai bine de o saptamana, aproape 400.000 de hectare au fost mistuite de flacari in statul din vestul Statelor Unite, potrivit Calfire, departamentul californian de lupta contra incendiilor. Noi furtuni sunt prognozatre […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

