Noi incendii pe insula Evia din Grecia

- Orasul turistic Heraklion, situat pe insula Creta, va intra intr-un lockdown pe timp de noapte incepand de miercuri seara pentru a tine sub control pandemia de coronavirus dupa ce numarul infectarilor cu varianta Delta a crescut in ultimele zile in Grecia, au anuntat autoritatile,

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Sunt in continua derulare misiunile pompierilor romani care au mers in Grecia, pentru a da o mana de ajutor colegilor eleni, in lupta contra flacarilor devastatoare. In condiții greu de imaginat, infruntand nu doar riscul, ci și caldura, salvatorii romani intervin pentru a stinge incendiile de vegetație.…

- Momente inedite in direct la Digi 24, cu reporterul trimis in Grecia pus intr-o ipostaza mai puțin placuta. Reporterul Valentin Stan a fost surprins de apa aruncata din avion, pe insula greceasca Evia, in timp ce relata despre incendiile masive care au cuprins insula. Ud din cap pana…

- Pompierii romani vor interveni duminica in prima misiune la incendiile din Grecia, in zona Spathari, anunta IGSU. La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.

- Incendiile care fac prapad in Grecia produc atat de mult fum, incat coloanele sunt vizibile de la sute de kilometri departare și au depașit plafonul norilor, arata imaginile filmate dintr-un avion care survola regiunea capitalei elene, Atena. Ele surprind formații compacte de fum deasupra norilor, coloane…

- Vara noastra este de coșmar - așa descrie premierul grec cele 11 zile de cand țara lui lupta cu incendii de vegetație și o canicula cum n-a mai vazut Grecia in ultimele decenii. Doi oameni au murit, cel puțin 20 sunt raniți, printre pompieri, voluntari și civili, in timp ce incendiile sunt inca departe…

- Dupa mai multe zile de lupta impotriva incendiilor de vegetatie izbucnite pe insula italiana Sardinia, pompierii locali au anuntat, cu prudenta, ca localnicii si turistii pot reveni in zona, relateaza DPA marti. Situatia se afla sub control si se imbunatateste, au indicat serviciile pentru…