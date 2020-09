Noi incendii în nordul Californiei Cel putin trei persoane au murit Un serif din nordul Californiei spune ca trei persoane au murit intr-un incendiu care s-a extins cu rapiditate la vest de orasul Redding. Oficialul nu a dat niciun detaliu despre persoanele care au murit, dar a spus ca peste 1.200 de persoane sint evacuate din acel incendiu. Este unul dintre cele aproape 30 de incendii majore care ard in California, transmite media Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

