Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, situata in apropiere de Atena, ca urmare a unui incendiu de vegetatie izbucnit duminica, a anuntat Guvernul grec. Aceste masuri de precautie au fost luate in contextul in care, in urma cu mai putin de o luna, un incendiu devastator produs…

- Noi incendii în Grecia! Circa 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, în apropiere de Atena, în urma unor incendii violente izbucnite duminica, la mai putin de o luna de la cele mai distrugatoare incendii de padure din

- Circa 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, in apropiere de Atena, in urma unor incendii violente izbucnite duminica, la mai putin de o luna de la cele mai distrugatoare incendii de padure din istoria Greciei, care au provocat moartea a cel putin 90 de persoane, potrivit AFP. Localitatile…

- Guvernul elen, aflat sub tirul criticilor pentru modul in care a gestionat incendiul de la est de Atena, soldat cu 90 de morti, dupa un nou bilant, i a inlocuit din functie pe sefii politiei si pompierilor, informeaza duminica AFP, citat de Agerpres.ro. Conducerea pompierilor este de acum asigurata…

- Un medic din Grecia care a salvat zeci de oameni afectați de incendiile puternice a spus raspicat ca nu crede ca cele 100 de persoane disparute vor mai fi gasite in viața. Doctorul a povestit scenele de groaza pe care le-a vazut cu ochii lui și spune ca oamenii care au ajuns in mainile salvatorilor…

- Nu mai puțin de 81 de persoane și-au pierdut viețile in urma incendiilor devastatoare din Grecia, iar alte 100 de persoane sunt date disparute. O romanca care traiește in Atena a oferit amanunte cumplite despre ce se intampla acolo.

- ATENA: Incendii puternice au distrus o mare parte din stațiunile de vacanța aflate in apropierea capitalei Greciei, ucigand cel puțin 20 de persoane. Pana marți dimineața, s-au inregistrat și 104 raniți, inclusiv 11 persoane in stare grava. Este cel mai grav incendiu care a afectat țara de peste un…

- Doi reprezentati ai Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei au plecat miercuri, 23 mai, la Atena, pentru a lua parte intalnirea de informare privind derularea unui proiect european dedicat combaterii traficului de persoane. Este vorba despre tinerii arhidiaconi Costel Stoica si Gianin-Cristian Oprea. Intalnirea…