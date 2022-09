Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca dupa scandalul cu Laurențiu Reghecampf, de vineri seara, de la Snagov. Impresara nu s-ar simți deloc bine, iar acum are piciorul si mana imobilizate in ghips din cauza loviturilor aplicate de antrenor in timpul conflictului. Cei doi și-au imparțit…

- Laurențiu Reghecampf iși creștineaza fiul cel mic in ziua de duminica, 26 septembrie. Antrenorul de fotbal și iubita lui, Corina Caciuc, au organizat un eveniment ca la carte pentru a sarbatori botezul micuțului Liam, in ciuda incidentului violent ce s-a petrecut intre el și Anamaria Prodan in Snagov.…

- Antrenorul lui Netftchi Baku iși boteaza baiețelul nou-nascut pe care il are impreuna cu partenera sa de viața, Corina Caciuc Și-au anunțat prezența oameni din fotbalul romanesc, prieteni din lumea mondena pentru a le fi alaturi, atat la ceremonia religioasa, cat și la petrecere. Evenimentul anului…

- O noua filmare cu bataia dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf , aflati in proces de divort, a fost facuta publica , iar pe imagini se vede ca violentele au inceput la scurt timp dupa ce impresara i-a aratat ceva pe telefon fostului partener, transmite Gazeta Sporturilor. Clipul de aproape…

- Imaginile fac cat 1.000 de cuvinte! Nu mai exista niciun dubiu! Carcotașii care au acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat pe Reghe și i-au plans de mila antrenorului cu ochiul vanat au acum DOVADA CLARA ca barbatul este cel care a atacat! In imaginile care au intrat in exclusivitate in posesia Realitatea…

- Inregistrare audio incredibila ajunsa in posesia presei. Anamaria Prodan, actuala soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf, o a amenința cu moartea pe Corina Caciuc, femeia alaturi de care antrenorul aflat in proces de divorț și-a refacut viața. Stenogramele complete ale discuției au fost redate…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați, vineri seara, intr-un conflict violent. Au aparut imagini de la bataia cumplita dintre cei doi, in urma careia aceștia au ajuns la secția de poliție. Vineri seara, in jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din…

- Imagini cu Laurențiu Reghecampf in timp ce pleca de la sediul IPJ Ilfov, unde a fost chemat de urgența la audieri, au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Celebrul antrenor s-a prezentat in fața anchetatorilor, dupa ce Anamaria prodan a depus o plangere penala pe numele lui.