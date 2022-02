Noi imagini incendiare cu Anamaria Prodan îmbrăcată sumar. Cum s-a pozat sexy impresara / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache, jurata iUmor și X Factor, se afla in vacanța la Dubai și a postat o serie de video-uri și fotografii cu experiențele ei deosebite din vacanța. Unele dintre acestea au fost foarte incitante pentru fani. Vedeta s-a relaxat la mare in Dubai și s-a lasat fotografiata in cele mai inedite…

- Giulia Anghelescu a furat privirile tuturor celor care o urmaresc pe rețelele de socializare, asta imediat dupa ce a postat cateva fotografii incendiare. Iata in ce ipostaze s-a fotografiat cantareața, dar și cum au reacționat fanii cand au vazut-o!

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin divorț, iar cel mai afectat este baiatul lor, Bebeto. Impresara a declarat ca fiul ei nu vrea sa-și mai vada tatal și ca sufera cumplit din cauza situației grele, potrivit Click! . Vedeta il acuza pe soțul ei ca in ultimele 8 luni nu a venit decat…