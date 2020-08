Marina Almășan: Cu țara mea la doctor

I-am pus mască bolnavei mele țări – deși n-o mai ajută la nimic – și am vrut s-o programez la doctor. La un control. Cu coronavirusul ăsta nu-i de glumit, iar țara mea face parte din grupa de risc. E plină de comorbiditați… Cum de m-am hotărât s-o duc la doctor? Simplu ! Prea i s-au accentuat simptomele, prea i s-au acutizat… [citeste mai departe]