Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii ale manevrelor militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk despre care NATO a spus ca este cea mai mare acumulare de militari ruși in Belarus de…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat marti, dupa o intalnire la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, ca este posibil un acord asupra securitatii europene intre Rusia, de o parte, si SUA si NATO de cealalta parte, in pofida divergentelor semnificative. ''M-am convins astazi ca divergentele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- Diplomația rusa a anunțat luni expulzarea a doi diplomați germani ca raspuns la o masura similara luata saptamâna trecuta de Berlin, care acuza Moscova ca a ordonat asasinarea unui oponent cecen în Germania în 2019.„Partea rusa respinge categoric acuzațiile nefondate și deconectate…

- Președintele rus Vladimir Putin a spune ca Belarusul nu l-a consultat inainte de a amenința cu reducerea fluxurior de gaze naturale rusești catre Europa. O astfel de mișcare ar risca sa afecteze legaturile dintre Minsk și aliatul sau cheie, Moscova, a avertizat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.