- Forțele rusești continua sa faca progrese lente, dar constante în Mariupol, intrând în centrul orașului joi, dar au efectuat puține operațiuni ofensive în alte parți ale țarii, afirma Institutul pe Studiul Razboiului în evaluarea privind situația invaziei ruse, publicata…

- Noi imagini din satelit arata urmarile bombardamentelor din mai multe orașe. Localitatea Moschun, aflat in apropiere de Kiev, a fost aproape complet distrusa in urma atacurilor forțelor ruse, relateaza CNN. Case in flacari, campuri parjolite, drumuri distruse. Asta se vede in imaginile surprinse, luni,…

- Noi imagini din satelit surprinse joi intr-un interval in care norii s-au risipit deasupra Kiev-ului arata ca uriașul convoi militar rusesc aflat la nord-vest de capitala și care se intindea pe o distanța de peste 64 de kilometri s-a „dispersat in mare parte și s-a repoziționat”, relateaza CNN, citand…

- Invazia Rusiei in Ucraina a intrat in a doua zi. Trupele rusești au ajuns in apropierea capitalei, Kiev. Inregistrarile de pe rețelele de socializare au parut sa arate tancuri rusești care se deplaseaza prin Obolon, la aproximativ 6 km de centrul orașului. In plus, AP raporteaza focuri de arma in apropierea…

- VIDEO: Tancurile rusești au ajuns pe strazile din Kiev. Armata se indreapta spre centrul orașului și il cauta pe președinte Armata rusa a ajuns in Kiev. Imagini cu tancurile și blindatele rusești pe strazile orașului au fost postate pe rețelele sociale. Se incearca ocuparea totala a capitalei. Luptele…

- Avioanele rusești au atacat un oraș militar din Kiev. Se întâmpla dupa ce Rusia a declarat razboi Ucrainei. Astfel, în jurul orei 05:00, avioanele militare rusești au atacat Kievul, și anume tabara militara nr. 161 de pe Brovarsky Prospekt din districtul Desniansky al capitalei,…

- Noi imagini din satelit sugereaza ca Rusia a crescut gradul de pregatire a desfasurarilor sale militare in Belarus, Crimeea si in vestul Rusiei prin aducerea de mai mult personal si trupe, a semnalat miercuri o companie privata de imagini prin satelit din SUA, citata de Reuters.

