Stiri pe aceeasi tema

- Maternitatea din Odesa a fost ”mutata” la subsol de medici și asistente dupa ce au aparut informații conform carora un asalt iminent va avea loc in oraș. Rușii ar urma sa debarce in portul din Odesa. #Odessa , maternity hospital bomb shelter pic.twitter.com/M0jniDAzax — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022…

- Noi imagini din satelit cu zone din Ucraina afectate de atacurile militare ruse arata amploarea pagubelor in primele cinci zile ale invaziei. Imaginile au fost surprinse in 28 februarie de Maxar Technologies. De atunci, acoperirea densa a norilor a impiedicat majoritatea sateliților sa observe ceva…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Federația Rusa a continuat atacurile in noaptea de vineri spre sambata, inclusiv in aceasta dimineața, asupra mai multor orase ucrainene și capitala Kiev. Oficialii ucraineni spun ca au fost lansate rachete de croaziera catre Ucraina dinspre Marea Neagra. Aceștia au raportat mai multe pierderi printre…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.Este a treia zi de razboi…

- Dupa ce nu a reușit s-i blocheze pe ruși la periferia Kievului armata ucraineana apeleaza la lupta de gherila urbana. Ministerul ucrainean al Apararii indeamna cetațenii sa arunce cocktail-uri Molotov in tancurile rusești care intra in Kiev, potrivit N12.Ultimele date despre batalia pentru…