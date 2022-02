Noi imagini din satelit arată desfășurarea trupelor și armelor rusești în Belarus la granița cu Ucraina, înainte de exercițiile militare Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii ale manevrelor militare la granița dintre Belarus și Ucraina înaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk despre care NATO a spus ca este cea mai mare acumulare de militari ruși în Belarus de dupa Razboiul Rece, relateaza Reuters.

Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții militare comune sub numele Union Resolve 2022 în perioada 10-20 februarie, cu scopul de a se antrena pentru a respinge un atac la granițele de sud ale alianței lor, iar Rusia a oferit câteva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii, militarii au simulat trageri cu lansatoare automate de grenade AGS-17 asupra țintelor care imitau inaintarea infanteriei și echipamentului militar inamic, a transmis deschide.md .O atenție deosebita a fost acordata atingerii țintelor mici situate…

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…

- NATO cere repetat Rusiei sa retraga trupele militare din Moldova, Ucraina și Georgia. Solicitarea a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unui briefing de presa. „Rusia trebuie sa se abțina de la acțiuni agresive și manifestari de ostilitate.

- SUA vrea sa trimita 8.500 de militari in Europa. Deja a trimis un avion plin cu armament. Totodata, Olanda, Spania, Franța și toate țarile NATO vor sa trimita nave de razboi, avioane și muniție in Ucraina și in țarile vecine. Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins miercuri acuzatiile ca Alianta Nord-Atlantica provoaca Moscova cu exercitiile sale militare din Marea Neagra si a afirmat in schimb ca Rusia se foloseste de exercitiile sale militare pentru a deghiza atacuri asupra tarilor vecine, relateaza…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti Statele Unite de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra, in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un „factor destabilizator” in regiunea limitrofa Ucrainei.