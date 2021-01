Stiri pe aceeasi tema

- Din primavara urmeaza sa inceapa noul sezon Chefi la cuțite, iar filmarile deja au inceput! Jurații, prezentatorii și toata echipa sunt pe poziții, iar deja au aparut și primele imagini din cadrul noului sezon! Se pregatesc mari surprize!

- Antena 1 i-a dat lovitura de grație PRO TV-ului. Așa ceva nu s-a mai pomenit pana acum. Sezonul opt Chefi la cuțite și-a aflat caștigatorul: Ionut Belei, din echipa lui chef Sorin Bontea. Cați romani s-au uitat la show-ul culinar de la Antena 1, vedeți in articolul de mai jos. Finala Chefi la Cuțite…

- Sezonul 8 ”Chefi la cuțite” și-a ales aseara caștigatorul. Ionuț Belei, parte a echipei lui chef Sorin Bontea, a pus mana pe marele premiu, ravnitul trofeu, dar și o doza de notorietate cu care va reveni in Romania, dupa mulți ani petrecuți in Germania. Inainte de deznodamant, publicul a trecut prin…

- Seoznul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” se apropie cu pași repezi de final și fanii așteapta cu sufletul la gura sa descopere cine va caștiga marele trofeu. Recent, pe pagina sa de Instagram, Florin Dumitrescu a facut o dezvaluire neașteptata despre urmatorul sezon al show-ului!

- In ediția 29 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții intrați la duel au trait emoții uriașe atunci cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au anunțat ce concurent parasește competiția!

- Lupta dintre Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea continua. De data aceasta, cei trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite” au aflat ce bonus aduce amuleta 20 din sezonul 8 al show-ului culinar, de la Antena 1.

- Sorin Bontea și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat o imagine in care apare alaturi de fiul lui. Juratul de la Antena 1 a anunțat ca Iulian a decenit campion la A 1 in Romanian Endurance Series.„Sunt mandru tare!! Iulian Bontea este campion la clasa A1 in Romanian Endurance…

- CHEFI LA CUTITE 19 OCTOMBRIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING A1. In sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite", fiecare ediție aduce pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu o proba pentru amuleta. Cei trei se intalnesc in bucatarie și iși masoara priceperea și creativitatea…