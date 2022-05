Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a Parcului Armatura inainteaza, incet dar sigur. Podul care va asigura o noua intrare in parc incepe sa prinda contur. O filmare realizata cu ajutorul dronei, publicata pe pagina de Youtube Legat de Cluj, arata imagini in care se pot observa progresele șantierului de revitalizare…

- Asociația Pro Infrastructura (API) a postat imagini noi de pe lotul 2 din tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova – Pitești (DEx12), care urmeaza sa fie inaugurat luna viitoare. Noua șosea (21,35 km) va avea rol de centura a orașului Slatina.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Imagini de coșmar au fost observate in Targu Jiu, in plina zi, atunci cand o mașina a luat foc instant. Din pacate, flacarile s-au extins rapid in zona motorului,iar oamenii din zona au incercat sa intervina cu extinctoarele din dotare. Din pacate, incercarile au eșuat, fiind nevoie de intervenția pompierilor.…

- Imagini de pe lotul 5 al Autostrazii Sibiu-Pitești. In aceasta perioada antreprenorul executa lucrari de terasamente, consolidari și structuri (piloți forați, fundații, elevații). Progresul fizic al șantierului este de 8,2%. Anteprenorul are mobilizați la aceasta data peste 300 de persoane in șantier,…

- Imagini cu o mașina fara șofer care este oprita de poliție au devenit virale pe internet: mașina oprește, iar cand polițistul nu e atent, pleaca și se oprește din nou mai departe, spre amuzamentul celor prezenți.

- Asociatia Pro Infrastructura a transmis, luni, ca Autostrada Transilvania intre Suplacu de Barcau si Nusfalau este in grafic, iar felul in care arata santierul dupa sezonul rece da sperante ca proiectul va fi gata la termen, respectiv primavara lui 2023.

- Intr-un razboi, din pacate, cei care au de suferit cel mai mult sunt civilii. In Ucraina, din pacate, in afara de valul de refugiați, datele oficiale anunța și decesul a cel puțin 16 copii de la inceputul invaziei rusești, pe 24 februarie, iar 45 au fost raniți, potrivit cifrelor oficiale. Cea mai mare…

- La Kiev, suna din nou alarmele, oamenii s-au adapostit. Armata ucraineana se pregatește sa riposteze atacurilor armatei ruse. Imagini din satelit arata un convoi de vehicule militare ruse de circa 64 de km care se indreapta spre Kiev, informeaza agentia de presa ucraineana UNIAN. Jurnalistul Mircea…