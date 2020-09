Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea face dezvaluiri emoționante despre Andreea Balan. Aproape i-au dat lacrimile cand a vorbit despre mama copiilor sai. Ce a declarat concurentul noului sezon “Ferma”? George Burcea, dezvaluiri emoționante despre Andreea Balan, la “Ferma” Premiera noului sezon “Ferma: Oraseni versus Sateni”…

- Noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!” incepe din data de 12 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1! Cei de la Observator ne-au prezentat, prin intermediul unui material special, imagini din culise!

- Prima parte a noului sezon din Lucifer este acum disponibila. Premiera a fost anunțata de Netflix printr-o piesa de la Killa Fonic, care pare ca e facuta exaaaact pentru personajul principal. Episoadele din prima parte a noului sezon se numesc: 1. Un Diavol Foarte Trist 2. Lucifer! Lucifer! Lucifer!…

- Serialul „La Casa de Papel”, cea mai de succes productie spaniola a Netflix, se va incheia odata cu al cincilea sezon, a anuntat vineri serviciul de streaming, anun'[ news.ro.Filmarile pentru cel de-al cincilea sezon al serialului creat de Alex Pina vor avea loc in Spania, Danemarca si Portugalia,…

- The Umbrella Academy se intoarce cu un nou sezon pe 31 iulie 2020, pe Netflix. Actorii care se vor intoarce in serial sunt Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher și Justin Min. Netflix spune ca in sezonul acesta vom auzi piese de la Billie Eilish,…

- ”Dincolo de Luna” (original: Over the Moon), creat de Glen Keane, se lanseaza in toamna aceasta pe Netflix. Animata de o hotarare de neclintit și de pasiunea pentru știința, o fetița isteața construiește o racheta pe care vrea sa o trimita pe Luna pentru a dovedi existența unei legendare zeițe selenare.…

