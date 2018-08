Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu fostul deputat PSD Sebastian Ghita, care in 2016 a fugit din tara desi era sub control judiciar si se afla in Serbia, unde autoritatile au respins recent cererea de extradare formulata de ministerul roman al Justitiei, au fost difuzate de Digi 24. Sebastian Ghita a fost surprins pe o plaja…

- Noi imagini cu Sebastian Ghita, fostul deputat dat in urmarire internationala, dupa ce in 2016 a fugit din tara, desi era sub control judiciar, anunța Digi 24.Un telespectator Digi24 ne-a transmis mai multe fotografii in care este surprins pe o plaja de lux din Muntenegru, in apropiere de…

- Un telespectator Digi24 a transmis mai multe fotografii in care este surprins pe o plaja de lux din Muntenegru, in apropiere de Insula Sfantul Stefan. Sebastian Ghita a aflat, de cateva saptamani, ca autoritatile din Serbia, unde s-a refugiat dupa fuga din tara, au respins cererea Romaniei de extradare…

- Curtea Suprema de la Belgrad a refuzat vineri sa il extradeze pe omul de afaceri si fost parlamentar roman Sebastian Ghita, inculpat pentru mai multe acuzatii de coruptie, spunand ca a primit azil in Serbia, relateaza agentia Associated Press, preluata de ABC News pe site-ul sau. Curtea Suprema a precizat…

- Echipele naționale de juniori de handbal masculin pe plaja și handbal feminin pe plaja au fost implicate intr-un grav accident auto in cursul zilei de azi. Autocarul, care transporta ambele selecționate, a fost acroșat violent de un tir in Muntenegru, acolo unde componenții celor doua echipe ar fi participat…

- Procedura de extradare din Serbia a lui Sebastian Ghita continua, nefiind afectata de decizia de achitare in cazul sau dispusa joi de instanta suprema, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, ca in primul caz s-a facut cererea de extradare si s-au transmis completarile solicitate de Serbia, iar in cel de-al doilea caz ”nu a fost probat motivul de natura…

- Sebastian Ghița nu este deranjat prea tare de statul român, dupa aproape doi ani de ședere în Serbia. Actele necesare pentru extradarea acestuia abia acum au ajuns la judecatorii din statul vecin.