Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane, relateaza DPA. Inregistrarea video arata spitalul Al Ahli…

- Șeful Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) a afirmat duminica, 15 octombrie, ca armata va intra in curand in Fașia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas, scrie The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregatește, acționeaza,…

- Noi imagini video obținute de pe camerele GoPro ale teroriștilor Hamas arata cum atacatorii au mers din casa in casa in kibbuțul Sufa in dimineața zilei de 7 octombrie, cand au inceput asaltul asupra sudului Israelului, tragand asupra civililor, scrie The Times of Israel.Va avertizam, imaginile care…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au afirmat sambata, 14 octombrie, ca gruparea militanta palestiniana Hamas ii impiedica pe civilii palestinieni sa se evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel.IDF i-au avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fașiei Gaza sa paraseasca…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Armata israeliana confirma afirmațiile conform carora soldații au gasit un steag al gruparii jihadiste Statul Islamic pe vesta unui terorist ucis in timpul unui atac asupra Kibbutz-ului Sufa, in apropiere de granița cu Gaza.IDF publica o imagine in care trupele țin steagul. Ieri, un canal…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…