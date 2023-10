Stiri pe aceeasi tema

- 'Israelienii se simt umiliți: exista aceasta ignoranța israeliana tradiționala conform careia avem cea mai puternica armata': jurnalist israelianGideon Levy, jurnalist al cotidianului israelian Haaretz, a declarat pentru Al Jazeera ca israelienii se simt umiliți de atacul Hamas și ca nu au digerat inca…

- Apar tot mai multe imagini cu civili israelieni omorați sau luați ostatici și duși in Fașia Gaza de catre teroriștii Hamas. Deși cifra precisa a ostaticilor nu a fost confirmata de catre autoritați, Hamas susține ca numarul israelienilor capturati depașește cu mult cateva zeci. Rețelele sociale ale…

- Hamas explica atacurile: 'Noi nu tintim civili. Colonistii fac parte din ocupatie si fac parte din forta armata israeliana. Ei nu sunt civili'Osama Hamadan, purtatorul de cuvant principal al Hamas, a declarat pentru Al Jazeera ca nu ataca civili, relateaza News.ro.Grupuri pentru drepturile omului,…

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- O mare parte din Israel a fost trezita cu scene și sunete greu de imaginat ale atacurilor cu rachete, iar parți din sudul Israelului au fost trezite de focuri de arma, cu vestea de neconceput ca zeci de teroriști s-au infiltrat din Gaza.

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. „Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor”, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…