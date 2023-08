Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a informat autoritatea de investigare a aeronavelor din Brazilia, țara in care a fost produs avionul prabușit cu Evgheni Prigojin, ca nu va ancheta momentan conform reglementarilor internationale prabusirea avionului Embraer, de fabricatie braziliana, informeaza Agerpres.Prigojin, doi locotenenti…

- Kremlinul a afirmat, miercuri, ca ancheta privind prabusirea avionului in care se aflau liderul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, si alte noua persoane, saptamana trecuta, la nord de Moscova, include posibilitatea unui act deliberat, transmite Reuters.

- Președintele Putin a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor tuturor celor care au murit in accidentul aviatic, cand un avion la bordul caruia se presupune ca s-ar fi aflat si liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabușit din senin. "He had a difficult fate, he made serious mistakes…

- O concluzie definitiva privind cauzele prabușirii avionului in care se afla conducerea Wagner nu a fost stabilita, dar o explozia la bord este cauza cea mai probabil spun oficialii americani și occidentali pe baza datelor preliminare obținute de serviciile de informații, relateaza The New York Times.O…

- Fuzelajul avionului despre care se crede ca il transporta pe Evgheni Prigojin era in mare parte intact atunci cand aeronava s-a prabușit la sol miercuri, potrivit unor noi imagini transmise in exclusivitate pentru CNN.Imaginea radarului cu deschidere sintetica (SAR) realizata de Umbra Lab, Inc. a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca Ucraina nu are nicio legatura cu moartea liderului Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza agentia de presa Interfax-Ukraine.Anchetatorii rusi au cercetat joi epava avionului cu care se presupune ca se afla șeful mercenarilor ruși, Evgheni…

- Liderul partidului Rusia Justa, pro-Kremlin, apreciaza ca Evgheni Prigojin "ii deranja pe multi"!Liderul partidului pro-Kremlin Rusia Justa, Serghei Mironov, a dat asigurari joi ca seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, aflat la bordul unui avion care s-a prabusit miercuri in centrul…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a confirmat ca Evgheni Prigojin se afla acum in țara sa. Acesta a dezvaluit ca l-a rugat pe Putin sa nu il asasineze pe fondatorul gruparii ruse de mercenari Wagner. „Da, intr-adevar, a sosit astazi in Belarus”, a declarat presedintele. Conform acordului…