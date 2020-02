Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in Japonia.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 12:37, ora Romaniei, langa coasta de est a insulei Honshu. Cutremurul s-a produs la o adancime de 100 km, in apropierea urmatoarelor orase: 42 km NE de Iwaki, 80 km E de Koriyama, 90 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs miercuri in largul prefecturii japoneze Fukushima, conform Agentiei de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 19:37, iar epicentrul a fost stabilit la latitudinea de 37,3 grade nord si longitudinea de…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 19:37, iar epicentrul a fost stabilit la latitudinea de 37,3 grade nord si longitudinea de 141,4 grade est, la o adancime de 80 de kilometri.Seismul a fost resimtit in unele regiuni din prefectura Fukushima cu intensitatea 4 pe scara seismica din Japonia,…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți dupa-amiaza, in Jamaica și in Cuba. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru zona Caraibe.

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,1 grade, s-a produs si in ziua de luni, 27 ianuarie, in Sud-Vestul Iranului. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 13h28min UTC (ora locala 16h58min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Invazie de sacali in satul Cot din raionul Glodeni. Acestia intra noaptea in gospodarii și omoara animale.Potrivit Glodeni Info, sacalii au muscat mai multi caini din ograzile oamenilor, astfel unii au ramas paralizati, iar altii fiind ucisi.

- In 2011, in urma unui cutremur puternic, un tsunami a lovit centrala nucleara de la Fukushima, producand un dezastru similar celui de la Cernobil. Dupa 9 ani de la accidentul nuclear din Japonia, cercetatorii au surprins imagini, obținute cu ajutorul unor camere video controlate de la distanța, in zona…

- Oamenii de stiinta au declarat ca miscarea tehtonica a zguduit in sudul Bosniei in aceasta dimineata, iar epicentru estesituat la aproximativ 50 de mile sud de capitala Sarajevo. Cutremurul a venit la doar sase ore dupa cel de 6,4 grade din Albania care a prins numerosi oameni sub daramaturi. A fost…