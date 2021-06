Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a atacat in trafic un șofer din București cu o crosa de golf a fost reținut la doua zile dupa comiterea faptei. Partenera lui, care a lovit mașina cu piciorul și a spart farul Loganului, nu a fost inca gasita. Poliția Capitalei anunța ca a reținut un barbat de 30 de ani, care va fi cercetat…

- O filmare a unui conflict petrecut in traficul din București a ajuns virala și a fost publicata de sindicatul Europol pe Facebook. In imagini se vede cum mașina unui barbat este lovita de ocupanții unei alte mașini. Nu se cunoaște natura conflictului, dar in imagini se poate observa cum un șofer blocheaza…

- Imagini revoltatoare pe o strada din Capitala, unde un barbat si o femeie au fost filmati in timp ce loveau cu violenta masina unui alt participant la trafic. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Imagini surprinse de o camera de supraveghere și publicate pe pagina de Facebook Atenție Poliția Botoșai au devenit virale, pentru ca au surprins un „accident” neobișnuit. Un barbat iese dintr-o parcare amenajata pe marginea șoselei chiar in dreptul unei treceri de pietoni. Intenționeaza sa traverseze…

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…

- Situație inedita in traficul din București, luni, la pranz. 14 persoane s-au chinuit aproape o jumatate de ora sa mute o mașina care s-a defectat pe linia de tramvai. In tot acest timp, garnitura a fost blocata in stație. Blocata a fost și intersecția de pe Calea Crangași unde a avut loc incidentul.

- Un cititor Știri de Cluj ne-a furnizat fotografii cu locuința persoanei care a tras un caine dupa el, legat cu o sfoara, prin cartierul Dambu Rotund. Asteptam ca politia sa ne contacteze pentru a le pune la dispozitie. Poliția nu a reușit sa il identifice inca pe șofer. O femeie a filmat…

- Trei dosare penale pentru ultraj, furt, distrugere și port ilegal de arme albe, o reținere, 12 jandarmi loviți și pagube de zeci de mii de euro in Piața Unirii din București. Așa suna bilanțul ciocnirilor de noaptea trecuta, de la finalul protestelor anti-restricții din Capitala. S-au dat peste 200…