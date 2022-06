Noi granturi pentru scoli, in valoare totala de 1,2 milioane de euro, in vederea imbunatatirii accesului la resurse educationale digitale in zonele izolate.

Stiri pe aceeasi tema

- Noi granturi pentru școli, in valoare totala de 1,2 milioane de euro, in vederea imbunatațirii accesului la resurse educaționale digitale in zonele izolate, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- 1,2 milioane de euro sub forma de granturi sunt acum la dispoziția școlilor in cadrul acțiunii preparatorii „Creșterea accesului la instrumente educaționale in zonele și comunitațile cu conectivitate redusa sau cu acces limitat la tehnologii”, prin care se imbunatațește accesul la resurse educaționale…

- Primele 7 contracte din Romania, finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de peste 92 milioane de lei, au fost semnate, astazi, de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, in prezenta prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca.

- In luna aprilie, in cadrul a peste 600 de controale, inspectorii din cadrul Administrației Naționale ”Apele Romane” au aplicat amenzi in valoare de 873.500 lei, dintre care, in cel mai mare cuantum și cel mai mare numar de controale au fost (defalcate) pentru balastiere- 89 controale- amenzi: 430.000…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de granturi in valoare 300 milioane lei, pentru patru domenii din economia Romaniei, respectiv industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei…

- Ministerul Agriculturii, condus de PSD, pregatește noi masuri de sprijin pentru cei care desfașoara afaceri in domeniul agriculturii și industriei alimentare. Se afla in faza de transparența decizionala un act normativ care privește acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, in…

- Uniunea Europeana a anuntat ca va acorda o noua finantare umanitara in valoare de 50 de milioane de euro pentru a-i sprijini pe civilii afectati de invazia Rusiei in Ucraina. Reprezentantii UE au anuntat ca noua finantare „va raspunde celor mai presante nevoi umanitare” prin furnizarea de servicii medicale…

- Primaria Sectorului 6 finanteaza proiecte care vor fi depuse de cetateni in valoare de 1,2 milioane de lei.