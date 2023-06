Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale regiunii Centru vor putea obține noi granturi de cate 15.000-200.000 EUR pentru a-și cumpara laptopuri și alte echipamente IT, softuri sau cursuri TIC pentru angajați, printr-o noua schema de digitalizare a IMM, in cadrul Programului…

- Microintreprinderile din domenii ale serviciilor, din cele 4 județe ale Regiunii de dezvoltare Vest, vor putea accesa fonduri europene de cate 30.000-120.000 de euro pentru investiții, intr-o sesiune de inscrieri de maximum o luna, care urmeaza sa se deschida in perioada august-septembrie 2023, potrivit…

- Nou proiect pentru reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei: Numarul de județe s-ar reduce de la 42 la 12 Nou proiect pentru reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei: Numarul de județe s-ar reduce de la 42 la 12 Dezbaterea privind reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei…

- Deputatul Tudor Benga a anunțat ca a depus in Parlament, miercuri, un proiect de lege pentru reoganizarea administrativa a țarii, care stabilește 12 județe, praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru comune.

- Firmele mici și mijlocii (IMM) din diverse domenii, de la restaurate și hoteluri pana la service auto, confecții și IT, vor putea obține noi granturi pentru investiții in 6 județe, prin doua linii de finanțare in valoare totala de 620 de milioane de euro, susținute din fonduri europene, prin Programul…

- Microintreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est vor putea obține ajutoare de cate 50.000-200.000 de euro pe proiect, pentru investiții in afaceri IT, cabinete stomatologice, medicina veterinara, service sau spalatorii auto, contabilitate și multe altele, potrivit unui proiect oficial de…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale regiunii Centru vor putea obține, in anul 2023, finanțari de cate 250.000-1,5 milioane euro pentru investiții, in cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, finanțat din fonduri europene.

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest vor putea obține fonduri noi ajutoare, de cate 20.000-1,5 milioane euro pe proiect, prin 4 finanțari care totalizeaza 93 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, in cadrul…