Noi ghiduri pentru coronavirus pe platforma naţională 'Fii pregătit'; informaţii despre simptome, furnizori la domiciliu Noi ghiduri pentru coronavirus au fost incarcate pe platforma nationala de pregatire in situatii de urgenta - "Fii pregatit" (fiipregatit.ro), care apartine DSU. In prezent, pe aceasta platforma pot fi citite informatii despre cumparaturi, autoizolare, intrebari si mituri, recomandari generale, simptome, transport in comun, furnizori la domiciliu, organizatii si companii, calatorii, in contextul epidemiei de coronavirus. "In ultimii ani suntem martorii unei intensificari a situatiilor de urgenta de tot felul, atat pe plan international, cat si pe plan local. In astfel de situatii limita cateva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

