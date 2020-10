Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe cu care ne intalnim in viața de zi cu zi, a constatat cel mai performant laborator de biosecuritate al Australiei. Studiul atrage atenția asupra riscurilor pe care le aduce manipularea banilor, a echipamentelor…

- Este cea mai populara bautura din lume, un elixir vital pentru cei cu ochii cârpiți înca de somn. Dar cafeaua bauta îndata dupa trezirea dintr-un somn insuficient afecteaza metabolismul și nivelul zaharului din sânge, spun cercetatorii de la University of Bath citați de The Independent…

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a identificat 48 noi variante genetice in functie de care o persoana este stangace sau dreptace, ori ambidextra, in urma celui mai amplu studiu de acest tip, prezentat marti, relateaza agentia Xinhua. In pofida acestei descoperiri, cercetatorii au subliniat…

- O echipa de cercetatori israelieni a reusit sa descifreze mecanismul de supravietuire activat in creier in conditii de incertitudine, de conflict stresant cu o necesitate de asumare a riscurilor. E oficial. Anunțul a fost facut a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU). Cercetatorii au publicat constatarile…

- Studiul realizat de firmele israeliene de cercetare si dezvoltare a cannabisului Eybna si CannaSoul, este centrat pe examinarea eficacitatii utilizarii unei formule unice de terpene de cannabis - NT-VRL - in tratarea afectiunilor inflamatorii, cum este si in cazurile grave de COVID-19. "Furtunile…

- Pandemia de coronavirus i-a prins pe romani dand buzna in magazine și farmacii pentru a-și cumpara maști de protecție și soluții dezinfectante, insa stocurile s-au terminat rapid. In lipsa de alternative, oamenii au fost creativi și și-au confecționat singuri tot felul de maști de protecție. Chiar daca…

- Imagini obtinute din satelit au dezvaluit ca in Antarctica exista mai multe colonii de pinguini imperiali decat au estimat pana acum oamenii de stiinta, informeaza DPA. Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BSA) au descoperit 11 noi colonii de pinguini imperiali in timp ce analizau imagini transmise…

- Botezate cu nume inspirate de personajele din universul Marvel, insectele fac parte din cele 165 de specii descoperite de oamenii de stiinta australieni anul trecut, scrie Le Figaro, conform news.ro.Cercetatorii australieni au declarat miercuri ca au botezat cinci specii cu nume din universul…