- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat o noua data de lansare a Programeleor Rabla Clasic si Rabla Plus 2022, iar joi au fost publicate și noile ghiduri de finanțare în Monitorul Oficial.Citește mai departe, consulta documentele PDF și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​​Gigantul YouTube și-a definit prioritațile pentru anul 2022 și spune ca printre susținerea activitații creatorilor online de pe platforma, protejarea comunitații și inovație, are în vedere și afacerile cu NFT.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- \"\"Este plauzibil ca regiunea se apropie de un sfarsit al pandemiei\"\", a sustinut acesta intr-o declaratie acordata agentiei France Presse, indemnand insa in continuare la prudenta, data fiind adaptabilitatea virusului.\"\"Odata ce valul Omicron se va fi calmat, va exista timp de cateva luni o imunitate…

- Microsoft a lansat o ediție speciala a raportului Work Trend Index , intitulata „Un nou viitor al lucratorilor esențiali, amplificat ajutorul tehnologiei”. Compania a anunțat noi funcții disponibile in Microsoft Teams și Microsoft Viva, destinate milioanelor de oameni care asigura funcționarea serviciilor…

- Potrivit documentului oficial, CARANTINA se instituie pentru persoanele care NU SUNT INFECTATE cu virusul Sars-CoV-2, dar REVIN din ALTE STATE sau sunt contact direct cu o persoana infectata. In cazul revenirii din alte state UE sau ale Spațiului Economic European apar o serie de excepții, ce poti fi…

- Gata, anul asta „am scapat” de UiPath. Nu mai poate fi considerat startup, nici unicorn, nici decacorn, pentru ca s-a listat la Bursa de la New York, o performanța istorica pentru o firma ridicata în România. Uite totuși o lista (incompleta) de 12 startup-uri cu fondatori români,…

- Starea de alerta in Romania este prelungita cu inca 30 de zile, incepand de joi, cand intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Masca nu mai e obligatorie in spațiul deschis și accesul este permis la mall și persoanelor nevaccinate, daca au test negativ. Potrivit autoritaților, se…

- Masuri aplicate in perioada sarbatorilor de iarna persoanelor care sosesc in Romania Incepand cu 10 decembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi masuri pentru persoanele care sosesc in Romania in perioada sarbatorilor de iarna, in scopul protejarii sanatații și combaterii…