Noi formule de calcul pentru preturile RCA. Care soferi vor plati mai putin si care mai mult Regulile RCA s-au schimbat pentru prima data substanțial de la apariția primei legi din domeniu, in 2017. Astfel, incepand cu saptamana trecuta, legislația secundara a suferit modificari importante. Noi formule de calcul pentru preturile RCA. Cea mai importanta schimbare vizeaza eliminarea oricaror bariere din calea stabilirii prețurilor doar in mod liber, de catre firmele de asigurare, anunta economica.net. Pentru șoferi poate fi o veste proasta, dar, in același timp, poate fi și o veste buna. Astfel,…