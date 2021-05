Stiri pe aceeasi tema

- ​​Antreprenorii români care au microîntreprinderi, firme mici, PFA și alte tipuri de afaceri vor putea obține ajutoare nerambursabile de pâna la 70.000 de euro sau pâna la 200.000 de euro pe proiect, prin doua linii de fonduri europene scoase joi în consultare publica.…

- ​Antreprenorii români vor putea obține fonduri europene de câte 800.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru construcții, achiziție de echipamente, magazin online, mașini și alte investiții în afacerile de procesare și marketing al produselor agricole, prin Submasura 4.2 din Programul…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- ​Un numar de 8.610 beneficiari femei au primit finanțari totale de circa 360 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor afaceri agricole și neagricole, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, susțint din fonduri UE, a informat luni Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale…

