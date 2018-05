Stiri pe aceeasi tema

- Firmele romanești de IT ar putea vinde bunuri și servicii de valori importante unor universitații care vor lua fonduri europene de circa 12 milioane de euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare in infrastructuri de big data și tehnologie cloud, in doua apeluri care s-au deschis in Programul Operațional…

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- Start-up-urile romanești și alte firme cu activitați de inovare vor putea obține fonduri europene pe proiecte derulate in cadrul unor clustere de cercetare-dezvoltare, de 200.000 de euro - 7,5 milioane de euro, printr-o linie de finanțare aflata in pregatire.

- Studenții romani din categoriile vulnerabile vor putea obține burse lunare de cate 300 de lei, timp de 3 semestre de studii, daca participa și la cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale și de realizare a planurilor de afaceri, printr-o noua linie de finanțare europeana, in valoare totala…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…

- "Am semnat contractul unui proiect european de 19 milioane de euro pentru reabilitarea sediilor IPJ Cluj si Directiei Judetene de Informatii Cluj. Vom oferi conditii mai bune pentru politisti, dar si cetatenilor care vor apela la serviciile la IPJ Cluj, deoarece acum nu avem foarte dezvoltate…

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Administratia locala din comuna Ciugud, judetul Alba, are in 2018 un buget de investitii de peste 6 milioane de euro. Principalele investitii se refera la construirea unui pod peste raul Mures, asfaltarea de strazi, extinderea zonei industriale si constuirea unei gradinite.