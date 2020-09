Stiri pe aceeasi tema

- Noi fonduri de investitii care gestioneaza miliarde de euro vor putea investi in companiile romanesti listate la BVB, ceea ce era imposibil anterior din cauza restrictiilor generate de statutul de Piata de Frontiera detinut pana acum de Romania, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, luni, ca trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta echivaleaza cu momentul intrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a precizat ca de acum incolo companiile din tara noastra se pot finanta mult mai usor. Florin Citu a fost prezent, luni,…

- Promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta reprezinta un pas inainte pe care il face intreaga comunitate de afaceri din Romania, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB)."Discutam nu numai despre piata de capital romaneasca ca piata…

- Piata de capital Romania este inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020. Acest moment va fi marcat de Bursa de Valori Bucuresti printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care vor participa toti partenerii…

