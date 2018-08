Stiri pe aceeasi tema

- Numarul porcilor sacrificati in judetul Braila din cauza pestei porcine se apropie de 5000. In sate continua actiunile de asomare a animalelor. Astazi (01 ausust 2018) si ieri prapadul a lovit satul Mihai Bravu din comuna braileana Victoria. Nervii satenilor sunt intinsi la maxim si este scandal pentru…

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au confirmat alte trei focare de pesta porcina in localitatile Marasu, Bandoiu si Magura, din Insula Mare a Brailei, dupa cele descoperite la Frecatei, Bertestii de Jos si Stancuta.

- Pesta porcina africana se extinde cu rapiditate in țara. Pana in prezent, in judetul Braila au fost sacrificati peste 3.000 de porci, iar proprietarii animalelor vor fi despagubiti in cel mult 90 de zile. In fața acestei situații, o intalnire de urgența dedicata pestei porcine africane care afecteaza…

- Noi focare ale pestei porcine africane au aparut in judetul Braila. Este vorba despre trei comune din Insula Mare a Brailei, unde au fost luate masuri de monitorizare, control si combatere ale bolii, astfel incat sa se impiedice raspandirea virusului.

- Virusul pestei porcine africane este transmis cel mai adesea de capușe și de paduchi, avertizeaza medicii veterinari. Autoritațile din vestul țarii sunt și ele in alerta dupa ce numeroase focare de pesta au fost depistate in sud și sud-est.

- Alerta la Braila, unde pesta porcina s-a raspandit cu repeziciune și a dus la uciderea a peste 3.000 de porci din gospodariile oamenilor. Autoritațile iau masuri dure pentru ca virusul sa ramana in interiorul celor trei comune afectate deja și sa nu afecteze și fermele din județ. pana acum, in județ…

- Medicii veterinari din Braila au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Frecatei, situata in zona de protectie a primului focar confirmat in Insula Mare a Brailei.

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au montat dispozitive pentru dezinfectarea autoturismelor la trecerile cu bacul si se fac verificari in mai multe localitati, dupa ce analizele de laborator au confirmat existenta pestei porcine africane la mai multi porci de la o ferma.