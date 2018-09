Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua focare de pesta porcina au fost descoperite, de data aceasta in județul Constanța. In doua localitati a inceput deja exterminarea animalelor. Numai ca unii localnici i-au asteptat pe inspectorii sanitar-veterinari ca sa le arate curtile goale. Isi taiasera deja animalele, iar carnea au pus-o…

- Autoritatile covasnene vor institui, duminica, un filtru de dezinfectie pe DN 10, la granita dintre judetele Covasna si Buzau, dupa ce in judetul invecinat a fost confirmate doua focare de pesta porcina. Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna, dr. Siko Barabasi Sandor, a declarat…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- ANSVSA anunța restricții in mai multe județe ale țarii, din cauza focarelor de pesa porcina africana. Prahova se afla deocamdata in zona-tampon, dar in curand ar putea intra oficial in cea de risc, fiind vecin județ cu Ialomița și Ilfov, unde exista deja focare confirmate.

- Pesta porcina africana se raspandește in ritm alarmant. In Constanța au fost confirmate 8 noi focare de boala și urmeaza ca animalele din zona sa fie sacrificate. Detalii despre masurile luate de autoritați ne ofera, de la Constanța, corespondentul TVR Ana Maria Stancu.

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost identificate pe raza comunei Suceveni, din judetul Galati. Autoritatile i-au informat pe sateni cu privire la necesitatea sacrificarii celor 200 porci din comuna. Potrivit Directiei Sanitar Veterinare, aceasta este o masura preventiva, obligatorie in…

- Autoritațile din zona de sud est a țarii au decis exterminarea mistreților din cauza ravagiilor produse de pesta porcina africana. Cea mai lovita regiune a țarii, cu sute de focare, este Dobrogea. Prefecturile, Armata, Politia, Jandarmeria, directiile sanitar veterinare si de sanatate publica au intocmit…

- Virusul pestei porcine africane este transmis cel mai adesea de capușe și de paduchi, avertizeaza medicii veterinari. Autoritațile din vestul țarii sunt și ele in alerta dupa ce numeroase focare de pesta au fost depistate in sud și sud-est.