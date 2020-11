Stiri pe aceeasi tema

- La aproape noua luni de la debutul pandemiei in Romania, in spitale inca apar focare de coronavirus. La Galați, zeci de cadre medicale de la Spitalul Județean și de la Ambulanța s-au infectat in ultimele zile. Este vorba de doua focare de COVID-19 in randul cadrelor medicale, unul la Spitalul de Urgența…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeAutoritațile au confirmat ieri 9.937…

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Nelu Tataru, a explicat, luni seara, la B1 Tv, cum va funcționa, incepand de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care il conduce, și care va articula toate instituțiile implicate in gestionarea pandemiei din Romania. Ministrul a explicat ca softul a fost deja…

- Secția de Terapie Intensiva pentru pacienții infectați cu Covid-19 de la Spitalul Județean din Galați este plina. Conducerea SJ Galați cauta soluții intrucat in celelalte spitale sunt foarte puține locuri disponibile pentru pacienți, conform Mediafax. O soluție care este luata in calcul este aceea ca…

- Ziarul Unirea Peste 5.000 de cadre medicale și personal auxiliar din sistemul sanitar romanesc, infectați cu COVID-19 de la debutul pandemiei De la debutul pandemiei de coronavirus in Romania, 5.224 de angajați din sistemul sanitar din țara, cadre medicale și personal auxiliar, s-au infectat cu Covid-19,…

- Un copil in varsta de 8 ani, infectat cu coronavirus, a ajuns la Terapie Intensiva. Este primul astfel caz in Romania, de la debutul pandemiei. Informația apare in contextul in care azi a fost inregistat cel mai mare numar de cazuri COVID de la debutul pandemiei, 1713.

- Astazi, 3 septembrie, s-au inregistrat doua focare noi de infectare cu coronavirus, dupa rezultatele ultimelor teste. Primul, in Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, unde sunt cel puțin 9 angajați pozitiv la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, din personalul TESA și Administrativ. Din informațiile…